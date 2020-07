Ghost of Tsushima: tema dinamico gratis per PS4, ecco il codice

A pochissimi giorni dal rilascio di Ghost of Tsushima, Sony e Sucker Punch hanno deciso di festeggiare il lancio della nuova esclusiva PlayStation 4 prima con la pubblicazione di un nuovo trailer, e successivamente regalando agli utenti PS4 un fantastico tema dinamico. Il procedimento per riscattare questo tema gratuito è molto semplice e non richiede altro che immettere uno speciale codice proposto dalla compagnia giapponese all’interno del PlayStation Store.

Il tutto è stato proposto con un nuovo tweet pubblicato da Sony stessa, all’interno del quale sono stati inseriti i diversi codici da riscattare sugli store digitali delle diverse aree geografiche mondiali. Essendo codici unici non andranno ad esaurirsi ed ogni giocatore potrà aggiudicarsi tranquillamente il proprio tema dinamico di Ghost of Tsushima a costo zero. Il codice PS da riscattare sul PS Store europeo è il seguente: 8T2T-CRNJ-FM72.

Come si può vedere dal video incorporato al post di Sony, il tema non si limita cambiare lo sfondo della dashboard di PlayStation 4 ma anche tutte le icone prenderanno a piene mani da design orientale che viene proposto in Ghost of Tsushima. Sicuramente un operazione molto bella questa da parte di Sony, che sottolinea quanto la compagnia creda in quella che a tutti gli effetti sarà l’esclusiva che chiuderà l’era di PlayStation 4.

Vi ricordiamo che Ghost of Tsushima uscirà questo venerdì 17 luglio, ma prima di mettere le mani sul gioco, non dimenticatevi che questo pomeriggio uscirà la nostra recensione del gioco. Cosa ne pensate di questo tema dinamico regalato da Sony? Quali sono i vostri temi per PlayStation 4 che avete utilizzato di più durante tutta la generazione? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.