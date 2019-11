Ghost Recon Breakpoint: i dettagli dell’aggiornamento 1.0.3

Nel corso della giornata di oggi, la compagnia Ubisoft ha rilasciato l'aggiornamento 1.0.3 per il suo Ghost Recon Breakpoint.

Ci eravamo lasciati proprio qualche giorno fa con la notizia secondo cui Ubisoft avrebbe rilasciato due aggiornamenti nel mese di novembre. Nel corso della giornata di oggi, la compagnia di sviluppo Ubisoft ha rilasciato l’aggiornamento 1.0.3 per Ghost Recon Breakpoint. La patch in questione apporta numerose migliorie in termini di gameplay, oltre a risolvere diversi bug che affliggevano fino ad ora il gioco.

In primis, l’aggiornamento 1.0.3 introduce nel sistema di coperture la possibilità di girarsi di spalle, oltre a. A questo si aggiungono, inoltre, diverse migliorie alla resistenza del giocatore, aumentata del 66% nel suo valore di base, con un incremento del 75% nei tempi di rigenerazione della stessa.

L’aggiornamento 1.0.3 è disponibile su tutte e tre le piattaforme di riferimento, ed ha un peso di circa 7 GB, con un peso leggermente inferiore per la versione PC.Per tutti i dettagli dei miglioramenti apportati da questa patch 1.0.3 di Ghost Recon Breakpoint, vi rimandiamo al sito ufficiale del gioco, raggiungibile a questo indirizzo. Non ci resta a questo punto che attendere il secondo aggiornamento. 1.0.3.1, previsto entro la fine del mese corrente.

Vi ricordiamo che Ghost Recon Breakpoint è attualmente disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC. E voi, che ne pensate di questo titolo? Lo avete giocato nel corso di questi mesi? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti!