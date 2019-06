Ghost Recon Breakpoint: annunciata la beta e tutte le informazioni rivelate durante l’E3 2019

Durante la conferenza di Ubisoft all'E3 2019 sono state rivelate ulteriori informazioni sull'attesissimo Ghost Recon Breakpoint.

Uno dei titoli di punta della lineup Ubisoft per il prossimo periodo è senza ombra di dubbio alcuno Ghost Recon Breakpoint, titolo svelato poco più di un mese fa dal publisher transalpino in un appuntamento apposito. L’ultimo episodio della celebre saga ispirata ai racconti di Tom Clancy non poteva quindi assolutamente mancare all’E3 2019.

Breakpoint ci racconta di un possibile prossimo futuro in cui la società Skell Technology ha creato delle IA e dei droni completamente automatizzati. Come spesso accade, però, tali tecnologie si sono presto rivelate delle minacce, soprattutto sull’isola Aurora, nell’Oceano Pacifico. Nei panni di un membro della squadra Nomad saremo mandati all’esplorazione proprio di tale pericolosa isola, dove troveremo però un gran numero di agguerriti avversari ad attenderci.

Il trailer rilasciato durante la conferenza Ubisoft nel bel mezzo della kermesse di Los Angeles, e che potete trovare qua sopra, mostra ancora una volta la situazione attualmente presente nella pericolosa isola. Una minaccia che, a quanto pare, sarà decisamente palpabile. Viene inoltre ulteriormente confermata la grande disparità di forze tra le Wolves, i cattivi di Ghost Recon Breakpoint, e la nostra piccola unità mandata su Aurora. Ghost contro Wolves: chi ne uscirà vincitore?

Durante un’intervento è stato inoltre annunciata la Ghost Recon Delta Company, una community in cui i fan saranno chiamati ad esprimere il loro amore per la celebre saga in tutti i modi possibili.

Annunciata anche una beta del titolo per il 5 Settembre. La data di uscita è fissata per il 4 ottobre 2019. Breakpoint sarà disponibile su Xbox One, PS4 e PC.

Diteci, cosa ne pensate di Ghost Recon Breakpoint? Quanto è stato mostrato durante questo E3 2019 vi ha intrigato o volete aspettare ancora ulteriori info prima di farvi un’idea? Fateci sapere le vostre opinioni nei commenti!