Ghost Recon Breakpoint: svelata la data del secondo test tecnico

Ghost Recon Breakpoint si prepara per il secondo test tecnico: ecco quando ci sarà modo di provare ancora una volta il gioco di Ubisoft.

Ghost Recon Breakpoint è il nuovo gioco di Ubisoft, seguito di Wildlands. In questo capitolo dobbiamo raggiungere l’isola Aurora nell’Oceano Pacifico, centro delle ricerche della società Skell Technology. Il protagonista fa parte della seconda squadra inviata in missione: la prima, ovvero quella dei Ghost del primo gioco, si è ribellata e ha preso il controllo della regione e delle sue tecnologie. Il mood di gioco è molto diverso dal primo capitolo: ora non siamo più i predatori, ma siamo diventati le prede.

Il gioco promette bene e avremo modo di scoprirne la qualità all’uscita, il 4 ottobre 2019. Nel frattempo, però, abbiamo la possibilità di provare parte dei suoi contenuti grazie ai test tecnici che gli sviluppatori stanno organizzando. Il prossimo avrà luogo questo weekend, da venerdì 26 luglio a lunedì 29 luglio. Sarà disponibile su tutte le piattaforme (PC, PlayStation 4, Xbox One) per una serie di giocatori scelti casualmente. Come sempre, lo scopo è verificare la qualità delle funzioni online. Ubisoft ci avverte che si potrebbero sperimentare problemi durante la partita, come bug e una qualità visiva ancora non ottimizzata.

Secondo quanto segnalato, sarà possibile provare solo una piccola parte del contenuto finale: nulla di strano, è ovvio che Ubisoft non sveli tutti i contenuti e le location che saranno a disposizione nel gioco completo. Tutti i partecipanti saranno inoltre tenuti a sottoscrivere un accordo di non divulgazione, quindi ricordatevi che è proibito condividere informazioni, sopratutto filmati e immagini.

Anche se avete preordinato il gioco non otterrete con certezza l’accesso al test tecnico di Ghost Recon Breakpoint. Avrete invece accesso al 100% alla beta, quando sarà disponibile. Se non avete preordinato il gioco, potete provare a partecipare iscrivendovi qui. Diteci, cosa ne pensate di quanto mostrato fino a questo momento del gioco? Infine, vi ricordiamo che all’E3 2019 abbiamo avuto modo di testare il gioco per un’intera ora: nella nostra anteprima potete leggere le nostre impressioni preliminari.