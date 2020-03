Ghost Recon Breakpoint: ora gratuito per gli amici con il Friend Pass

Giunti ormai alla fine di marzo possiamo tranquillamente affermare che Ghost Recon Breakpoint è stato protagonista di interessanti eventi e cambiamenti in queste ultime settimane. A inizio mese con l’introduzione dell’Immersive Mode, la settimana scorsa con l’evento a tema Splinter Cell e la settimana di prova gratuita del titolo. Ubisoft questa volta si è voluta superare cogliendo nuovamente di sorpresa i giocatori, offrendo ai loro amici il gioco gratuito con l’introduzione del Friend Pass.

Sul sito ufficiale e profilo Twitter di Ghost Recon viene comunicata oggi l’introduzione del Friend Pass, un pass che darà la possibilità fino a 3 amici di un possessore di Ghost Recon: Breakpoint di giocare gratuitamente al titolo fino al 16 Giugno. Qui per voi abbiamo riportato le parole del team sul funzionamento del pass.

Play #GhostRecon Breakpoint and up to 3 friends plays FREE when you sign up for the Friend Pass – now through June 16! Click the link below for more info. — Ghost Recon (@GhostRecon) March 30, 2020

Siamo lieti di annunciare che il Friend Pass è ora disponibile in Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint. Se avete acquistato una qualsiasi edizione del gioco, il Friend Pass vi permette di invitare fino a tre amici alla volta che non siano proprietari del gioco a partecipare alla vostra sessione e a giocare in co-op con voi gratuitamente. Potete invitare tutti gli amici che volete, ma non più di tre alla volta.

Il Friend Pass è disponibile su Xbox One, PlayStation 4 e PC fino al 16 giugno 2020. I vostri amici dovranno giocare sulla vostra stessa piattaforma e dovranno avere la versione di prova del gioco installata con il proprietario del gioco connesso.

Se non siete in possesso di Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, la demo vi darà accesso all’intero videogioco per sei ore di gioco. Il timer della demo si interrompe quando viene utilizzato il Friend Pass, e una volta raggiunto il limite di tempo i progressi verrano salvati e potrete continuare a giocare attraverso il Friend Pass o acquistando il gioco. I giocatori che hanno giocato durante il weekend gratuito per sei o più ore possono scaricare la demo, ma devono essere invitati attraverso il Friend Pass per potervi giocare. I giocatori che hanno trascorso meno di sei ore con il gioco potranno godersi il tempo di gioco rimanente nella versione di prova.

Per giocare in modalità cooperativa è necessario un account PS Plus o Xbox Gold.