Ghost Recon Breakpoint gratis per pochi giorni su PC, PS4 e Xbox One

In un periodo in cui l’epidemia da Covid-19 sta mettendo letteralmente in ginocchio il nostro paese e l’intero pianeta, rimangono sempre apprezzate le volontà da parte degli sviluppatori di inserire dei giochi gratuiti da scaricare. L’iniziativa che ha fatto parlare di sé è stata sicuramente quella presa da Matteo Sciutteri, il quale ha condiviso una lista di codici per titoli da scaricare durante questo periodo di quarantena. Con il passare dei giorni molte software house hanno aderito ed anche Ubisoft ha seguito l’onda decidendo di regalare alcuni titoli completi come Child of Light ed altri gratis ma per pochi giorni come accadrà presto con Ghost Recon Breakpoint.

Ghost Recon Breakpoint, uscito lo scorso 4 ottobre su PC, PS4 e Xbox One ed il 18 dicembre per Google Stadia, è uno sparatutto tattico ambientato in un mondo apertissimo giocabile in solitaria e cooperativa fino a quattro giocatori. Il titolo non ha riscontrato il successo sperato ma sta per tornare in voga dopo l’annuncio dell’evento “Stato Profondo” dedicato a Splinter Cell che vede il ritorno di Sam Fisher, doppiato dal nostro Luca Ward. Probabilmente grazie a questa iniziativa, l’azienda francese ha deciso di regalare per pochi giorni il titolo su tutte le piattaforme disponibili. A partire da domani fino al 30 marzo tutti gli utenti potranno scaricare e giocare in forma gratuita Ghost Recon Breakpoint.

Per chi volesse, al termine della prova potrà acquistare il gioco ad un prezzo davvero vantaggioso. Tutti i progressi potranno essere trasferiti nel gioco completo se decidete di comprarlo. Una bella iniziativa, che sicuramente farà felici tutti gli appassionati del genere e, perché no, anche chi non ha mai avuto l’occasione di avvicinarsi agli sparatutti cooperativi.

