Ghost Recon Breakpoint gratis per un periodo limitato, ecco quando

Il 4 ottobre 2019 uscì Ghost Recon Breakpoint, nuovo capitolo del famoso franchise targato Ubisoft. Lo sparatutto è ambientato nel sud del Pacifico, in una zona decisamente ostile il cui obiettivo sarà sopravvivere alle condizioni estreme climatiche tramite le nostre abilità militari. Ci troveremo davanti un gruppo di disertori e/o terroristi che cercherà di metterci costantemente i bastoni tra le ruote grazie ad una IA davvero notevole. L’avventura potrà essere svolta in solitaria o in compagnia, presente anche una modalità PVP per sfogarsi contro altri giocatori.

Il titolo riuscì in parte ad impressionare, grazie anche a contenuti post lancio che hanno potuto far divertire una folta community. Ricordiamo ad esempio l’evento a tema Splinter Cell con il leggendario Sam Fisher. Insomma, Ghost Recon Breakpoint è ancora tutt’oggi giocato da un gran numeri di appassionati. Come accaduto con l’evento citato poco fa, Ubisoft ha voluto riproporlo gratis per alcuni giorni per celebrare il lancio di Amber Sky, crossover gratuito con Rainbow Six Siege. Dal prossimo 21 gennaio fino al 25 tutti i possessori di PC, PS4, Xbox One e Google Stadia potranno provare il titolo e decidere successivamente se acquistarlo o meno.

C’è da sottolineare una cosa, per coloro che possiedono Xbox dovranno essere iscritti a Xbox Live Gold per poter scaricare gratuitamente il gioco. Inoltre anche gli utenti di Stadia dovranno avere attivo l’abbonamento pro. In ogni caso, sarà possibile avviare il pre download già dalla giornata odierna. Se non avete avuto l’occasione di recuperare Ghost Recon Breakpoint, questa è l’occasione giusta per farlo, non ve ne pentirete.

Cosa ne pensate di questa notizia? Avete già provato il titolo? Gli darete una possibilità nel caso? Fatecelo sapere con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le informazioni riguardante il gioco targato Ubisoft e tutti i titoli in uscita prossimamente.