Ghost Recon Breakpoint: Ubisoft ha migliorato il titolo in vista dell’open beta

Ubisoft ha deciso di ascoltare i feedback dei giocatori e ha migliorato l'esperienza di Ghost Recon Breakpoint in vista dell'open beta.

Nelle scorse settimane, come molti già sapranno, si è tenuta la closed beta di Ghost Recon Breakpoint, titolo di Ubisoft che promette di riportare in auge la leggendaria saga. Tale occasione si è rivelata un’ottima fonte di feedback per il celebre publisher transalpino, che ha deciso di fare tesoro dei consigli degli utenti in vista dell’open beta del titolo che si terrà dal 26 al 29 settembre.

Ubisoft, attraverso un post che potete trovare qui, ha infatti annunciato di aver apportato una lunga serie di migliorie al titolo, basandosi soprattutto sui feedback dei giocatori della closed beta.

Tra essi possiamo trovare una IA perfezionata, delle animazioni migliorate, un aumento dei dettagli e una risposta ai controlli più immediata. Ovviamente le migliorie non si fermano qui ma queste sono sicuramente le più degne di nota. A differenza della closed beta, infine, l’open beta permetterà di giocare anche al livello più alto di difficoltà.

Una delle modalità di punta di Ghost Recon Breakpoint è sicuramente quella che prende il nome di Ghost War. Per saperne di più a riguardo potete leggere la nostra anteprima, di cui vi riportiamo di seguito un breve estratto: “Ghost War è una modalità sicuramente ben strutturata – gode anche di un sistema di progressione in qualche modo legato al PvE – e i diversi elementi creano un amalgama molto interessante. Richiede molto studio e tattica, nonché una buona dose di ore di gioco prima di essere padroneggiata al meglio.”

Che ne pensate di questa notizia, avevate provato la closed beta del titolo o vi avvicinerete a Breakpoint solamente con l’open beta? Quali sono le vostre impressioni su questo ultimo titolo della leggendaria saga di Ubisoft? Fateci sapere che ne pensate direttamente nei commenti!