Ghost Recon Breakpoint: patch rimandata a gennaio

Diciamocelo: Ghost Recon Breakpoint non è stato esattamente un successo a livello commerciale. Questo ha chiaramente portato a delle conseguenze da parte di Ubisoft, che ha così deciso di rimandare diversi progetti futuri. Ciò nonostante, la compagnia ha deciso di supportare attivamente il titolo con il rilascio di aggiornamenti futuri e contenuti scaricabili.

Purtroppo durante la giornata di oggi, la stessa Ubisoft ha annunciato che l’aggiornamento 1.1.0 (originariamente previsto in uscita per la giornata di domani) subirà un piccolo ritardo, slittando così verosimilmente al mese di gennaio, nonostante non siano state rilasciate particolari informazioni a tal proposito. Non ci resta a questo punto che attendere ulteriori dichiarazioni a riguardo da parte di Ubisoft, che siamo certi non tarderanno a giungere nel corso delle prossime settimane.

Ciò porterà conseguentemente al posticipo anche del Terminator Live Event, che slitterà quindi di qualche settimana rispetto a quanto originariamente preventivato dalla compagnia francese. Vi ricordiamo che Ghost Recon Breakpoint è attualmente disponibile rispettivamente per PlayStation 4, Xbox One e ovviamente PC.

E voi, state giocando ancora a Ghost Recon Breakpoint? Su quale piattaforma? Fatecelo sapere ovviamente qui sotto nei commenti!