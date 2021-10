Ghost Recon Frontline: il free-to-play ha già subito un rimando

Qualche giorno fa abbiamo assistito all’annuncio di un nuovo titolo Ubisoft. Si tratta di Ghost Recon Frontline, un nuovo free-to-play che segna il ritorno della storica saga Ubisoft dopo il tanto discusso Ghost Recon Breakpoint.

Con l’annuncio del nuovo Ghost Recon Frontline, Ubisoft ha annunciato anche l’arrivo di un test chiuso dedicato a far provare il gioco ad alcuni utenti. Purtroppo questo test è appena stato rimandato dalla stessa compagnia tramite un post su Twitter.

All’interno del post, il team di sviluppo dichiara di aver deciso di posticipare questo test per dedicarsi ulteriormente allo sviluppo del titolo free-to-play, così da offrire ai giocatori la miglior esperienza possibile.

We have an important message regarding Ghost Recon Frontline's Closed Test. pic.twitter.com/ne1VgOLMJF

— GRFrontline (@GRFrontline) October 13, 2021