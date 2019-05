Ghostbusters The Videogame Remastered: nuovo avvistamento in Australia

La versione remastered di Ghostbusters The Videogame è stata di nuovo avvistata, questa volta in Australia. Presto ne sapremo qualcosa in più?

Non molto tempo fa sul nostro sito vi abbiamo riportato la notizia di una presunta versione rimasterizzata di Ghostbusters, comparsa sul sito dell’ente di classificazione dei videogiochi taiwanesi. Oggi arriva la notizia di un’altra fonte ufficiale, il gioco è stato infatti inserito nel database della rating board australiana che lo ha valutato per il mercato PAL.

Questa volta a occuparsi del porting del gioco di Ghostbusters sembrano essere Mad Dog Games e Saber Interactive, noti per aver dato vita a NBA Playgrounds e il nuovo World War Z, e non più la software house Terminal Reality. Il possibile annuncio potrebbe arrivare direttamente dall’E3 2019, o comunque in un periodo precedete o antecedente alla famosa fiera che si svolge ogni anno a Los Angeles. La remastered del Ghostbusters uscito nell’ormai lontano 2009 potrebbe arrivare sulle console attuali, come Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch.

Trattandosi di una remastered la trama e la struttura di gioco sarà probabilmente uguale alla versione originale, ovvero avremo l’occasione di vestire i panni degli acchiappafantasmi, girovagando per le strade di New York a caccia di fenomeno paranormali. Una volta avvistati questi fenomeni e dopo aver trovato la fonte principale, il nostro compito era quello di catturare la minaccia ed evitare altri tipi di problemi.

Sicuramente numerosi giocatori avranno voglia di rivedere il videogioco incentrato sui Ghostbusters tornare con una veste grafica nettamente superiore alla versione inizialmente uscita per PC, PlayStation 2, PSP, Xbox 360 e Nintendo Wii. Attualmente non abbiamo ancora né una data di uscita né una possibile finestra di lancio del gioco.

In ogni caso, si tratta unicamente di rumor e non di informazioni ufficiali. Vi consigliamo di rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per ricevere maggiori informazioni non appena ce ne saranno. Intanto vi ricordiamo che l’E3 2019 è alle porte, e che a questo indirizzo trovare la nostra pagina dedicata alla fiera, con tutte le ultime notizie e informazioni disponibili.