Ghostbusters The Video Game Remastered annunciato ufficialmente, ecco il trailer

Ghostbusters The Video Game Remastered è stato annunciato ufficialmente: ecco il primo trailer di questa nuova versione del gioco del 2009.

Dopo una serie di rumor e di leak, è stato finalmente annunciato che Ghostbusters The Video Game Remastered uscirà su PlayStation 4. Per ora, non ci sono conferme per la versione PC, Xbox One e Nintendo Switch, ma crediamo saranno presto annunciate anch’esse. Il gioco, ovviamente, è una versione rimasterizzata del titolo pubblicato nel 2009 su Xbox 360 e molte altre piattaforme.

Il filmato condiviso dal canale YouTube ufficiale di PlayStation ci permette di vedere alcune scene di gameplay. Probabilmente Ghostbusters The Video Game Remastered non modificherà quanto incluso nella versione originale, ma si limiterà a riproporre gli stessi contenuti con una grafica in alta risoluzione e qualche effetto grafico extra.

I lavori di rimasterizzazione sono in mano a Saber Interactive, famosa per aver creato il recente World War Z, che ha ottenuto un discreto successo fin dalla prima settimana di uscita. Ghostbusters The Video Game Remastered non ha ancora una data di uscita precisa, ma è pianificato per un generico 2019.

Diteci, cosa ne pensate di questa rimasterizzazione? Ghostbusters The Video Game Remastered era un videogioco che attendevate, oppure siete sorpresi di questa riproposizione? Quali altri titoli vorreste vedere riproposti in versione remaster o, meglio ancora, in versione remake?