Durante lo showcase dedicato ai prossimi giochi in arrivo su Meta Quest 2, nDreams ha svelato Ghosbusters VR, un nuovo videogioco per la realtà virtuale dedicato agli Acchiappafantasmi, in dirittura d’arrivo nei prossimi mesi. Non si tratterà, però, di un gioco in esclusiva per il visore di Meta. Come annunciato dall’account Twitter ufficiale del gioco, infatti, il titolo approderà anche su un altro device, ovvero PlayStation VR2.

Come abbiamo detto in apertura, l’annuncio è stato diramato direttamente dall’account Twitter ufficiale del gioco. “Lo avete chiesto in tanti. Ecco la nostra risposta. Ghostbusters VR arriverà non solo su Meta Quest 2, ma anche su PlayStation VR2”, le parole contenute nel post pubblicato sul social network. Il titolo non sarà dunque esclusiva del visore di Meta, ma approderà anche sull’headset di Sony e questo potrebbe portare anche a un’uscita, almeno più avanti nel tempo, su Steam con compatibilità ai visori di Valve e HTC.

Se i dubbi sull’esclusività sono stati chiariti grazie a questo post, ancora non lo sono però riguardanti la data di uscita. Il gioco degli Acchiappafantasmi è infatti privo non solo di release date, ma anche di una finestra di lancio. Probabilmente i motivi sono da ricercarsi nell’uscita di Ghostbusters: Spirits Unleashed, che è previsto per il quarto trimestre del 2022 su PS5, Xbox Series S, Xbox Series X, PS4 e PC. Chiaramente sono solo nostre ipotesi, ma sembra quasi che Sony (detentrice dei diritti) non voglia lanciare sul mercato prodotti incentrati sulla sua IP in brevissimo tempo.

Se la data di uscita di Ghostbusters VR è ancora incerta, la stessa situazione avvolge PlayStation VR2. Il nuovo visore di Sony, infatti, non ha ancora una data di uscita ufficiale e chissà se nel corso dell’estate, grazie ai tanti eventi in arrivo, non sarà possibile scoprire qualcosa di più sull’uscita dell’headset per PS5.