Ghostrunner 2, annunciato ufficialmente per next-gen e PC

Siete stati attratti dallo stile di Ghostrunner e non ne potete fare più o meno? O siete tra quelli che ancora non hanno provato uno degli ultimi titoli pubblicati da 505 Games? In questi ultimi minuti è stato infatti annunciato che in seguito al successo del primo capitolo, potremo giocare anche al secondo capitolo della serie. Tutto questo anche grazie al raddoppio dell’investimento da parte di Digital Bros che porta la somma investita nel titolo e nello studio di sviluppo a circa 5 milioni di dollari.

Ovviamente il titolo uscito lo scorso Ottobre ha riscosso in realtà un grande successo nella community di videogiocatori, con il suo setting “cyberpunk” e la sua velocità riesce ad unire bene diverse tipologie di gioco in un’azione sempre frenetica. Ecco le parole di Raffaele Galante co-CEO di Digital Bros sulla questione sequel, “Siamo particolarmente entusiasti del rilascio di Ghostrunner 2. Insieme a One More Level, abbiamo creato un videogioco avvincente e coinvolgente.

Questa nuova collaborazione rafforza la presenza di 505 Games nel mercato videoludico polacco, una realtà ormai tra le prime in Europa per lo sviluppo di videogiochi, nuovi progetti e talenti. Continueremo a prestare molta attenzione al mercato polacco per migliorare ed espandere costantemente il nostro portafoglio prodotti con videogiochi in grado di soddisfare i gusti dell’intera comunità di gioco “.

D’altronde non vediamo l’ora di poter finalmente tornare in quell’ambientazione e siamo sicuri che la notizia faccia felice tutti quei videogiocatori che sono già stati rapiti dal primo capitolo di Ghostrunner. Voi intanto fateci sapere cosa ne pensate della notizia e se siete entusiasti dell’annuncio. Il comparto tecnico del gioco potrebbe sicuramente giovare dell’uscita esclusiva soltanto su Nex-gen sicuramente.