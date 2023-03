Dopo mesi di attesa, finalmente ci siamo: Ghostwire Tokyo, l’ex esclusiva PS5 sviluppata da Tango Gameworks e pubblicata da Bethesda, è finalmente in dirittura d’arrivo su Xbox. L’annuncio è arrivato nel corso della giornata odierna, con tanto di dettagli in merito anche a un piccolo aggiornamento gratuito, che sarà disponibile per tutte le piattaforme. Essendo un gioco nato su current gen, il titolo sarà distribuito solamente su Series S, Series X e ovviamente PC, tramite il client ufficiale di Microsoft.

Partiamo dalla data di uscita: esattamente come Deathloop, anche Ghostwire Tokyo arriva a circa un anno di distanza dall’uscita su PS5 e PC. Le console Xbox accoglieranno il gioco di Tango Gameworks il 12 aprile 2023 e sarà incluso, come da tradizione per tutti i giochi prodotti dai first party di casa Microsoft, anche sul Game Pass per PC e console. Si tratta di un’ottima notizia per tutti coloro che volevano recuperare il titolo, che avranno così un incentivo in più a giocarlo.

Le novità non sono finite qui: come vi abbiamo accennato a inizio news, infatti, il 12 aprile 2023 sarà pubblicato anche un update del gioco, completamente gratuito. Chiamato Spider’s Thread, l’aggiornamento non sarà un’esclusiva Xbox ma sarà disponibile su tutte le piattaforme. Cosa includerà questo aggiornamento? Beh, in primis verrà introdotta una nuova modalità di gioco, focalizzata sull’azione, che includerà più di 120 livelli. La campagna principale sarà poi arricchita da alcuni elementi della storia, inclusa una nuova location e cutscene estese. Infine verranno introdotti anche due nuovi nemici. Potete dare uno sguardo al trailer dell’aggiornamento poco più in basso.

Non ci resta dunque che attendere il 12 aprile 2023 per scoprire come sarà il porting di Ghostwire Tokyo su Xbox. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

