Giappone, uomo modifica e vende una PS3: la polizia lo arresta

In Giappone un uomo ha deciso di guadagnare qualche Yen extra vendendo PS3 modificate: la polizia l'ha arrestato e ora indaga.

La modifica di un hardware è per molti una piccola forma d’arte, ma in Giappone è un vero crimine. Un uomo di 44 anni, tale Tadaaki Abe residente a Kagawa, è stato arrestato per aver modificato una PlayStation 3 e poi averla venduta. L’informazione arriva dall’organo di stampa giapponese NHK.

Secondo quanto segnalato, Abe ha modificato la PlayStation 3 per fare in modo che i dischi potessero essere copiati sull’HDD e poi giocati senza essere reinseriti: in altre parole, ha reso possibile istallare completamente il gioco sulla console. Questo, però, è illegale secondo la legge del copyright in Giappone. Inoltre, viola la Unfair Competition Prevention Act (UCPA), la quale protegge il diritto di vendita del proprio prodotto.

Tutta la generazione PlayStation, dalla prima alla quarta versione

La PlayStation 3 in questione era un’edizione speciale dedicata a Yakuza 3 rilasciata unicamente in Giappone. La scocca esterna è bianca con il disegno di due dragoni. La polizia ha trovato l’uomo dopo che quello aveva venduto la console per 15.555 ye, ovvero 145 dollari/131 euro, tramite un sito d’aste lo scorso luglio. Versioni non modificate della console sono disponibili su eBay a più di 250 dollari, quindi Abe non ha nemmeno guadagnato molto.

Abe, che è un lavoratore part-time, ha affermato di aver venduto PlayStation 3 modificate solo per mettere da parte qualche soldo in più. Le autorità hanno trovato e sequestrato 40 PlayStation 3 all’interno della casa di Abe e stanno ora verificando se siano modificate o meno.

Attualmente non è chiaro quali possano essere le conseguenze per l’uomo, ma una cosa è certa: in Giappone modificare una console non è uno scherzo. Diteci, voi cosa ne pensate di tutto questo? Secondo voi le restrizioni del governo sono corrette?