Se siete degli appassionati PlayStation e siete soliti sottoscrivere il Playstation Plus sarete contenti di sapere che con questa offerta di Amazon potrete risparmiare sul vostro acquisto. Infatti per il Black Friday è disponibile la Gift Card del valore di 90€ che in offerta del 15% scende a 76,41€.

Questo sconto vi permetterà di risparmiare su molti vostri acquisti PlayStation, come per esempio il PlayStation Plus Premium, che in questi giorni è scontato del 25% e può essere acquistato a 89,99€. Con l’acquisto di questa Gift Card potrete abbassare ulteriormente il prezzo visto che in realtà lo pagherete 76,41€! Ovviamente potrete usare il credito della Gift Card anche per altri acquisti nel caso non vi interessase il PlayStation Plus Premium e quindi risparmiare anche sui singoli giochi.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata alla promo, così che possiate effettuare l'acquisto prima che le offerte terminino o, peggio, che i prodotti in sconto vadano esauriti.

