Gillette Bomber Cup ft. Fortnite: chi saranno i prossimi concorrenti?

Gillette Bomber Cup ft. Fortnite ci permette di diventare campioni del battle royale: dopo i primi due open qualifier, è tempo della seconda fase.

L’11 e il 12 settembre hanno avuto luogo i primi due Online Qualifier della Gillette Bomber Cup ft. Fortnite, uno dei più grandi tornei di Fortnite con licenza ufficiale. Questi due primi giorni hanno decretato altrettanti vincitori che hanno quindi ottenuto l’accesso al Grand Final del 28 settembre. Non si tratta però dell’unica chance.

Pro player e appassionati, infatti, potranno divertirsi, sfidarsi e mettersi alla prova nel secondo appuntamento di Qualifier Online della Gillette Bomber Cup, che si terrà in occasione dei più importanti eventi italiani dedicati al gaming. Il 18-19 settembre, altri 2 giocatori verranno decretati vincitori in occasione della seconda fase di qualificazioni online, per avere accesso al Grand Final della Gillette Bomber Cup il 28 settembre, presso l’area Gillette in Milan Games Week 2019!

Potete ora rivivere gli highlights delle partite dei primi due vincitori in occasione della prima fase di Open Qualifier online e studiare le mosse dei vostri possibili avversari. Il primo vincitore è “Alba Matty” del team Alba eSport: potete vedere i momenti salienti della sua vittoria direttamente su Instagram, sulla pagina ufficiali di Gillette Bomber Cup, a questo indirizzo. Il secondo vincitore, invece, è “ragazzoeducato”, del quale potete vedere gli highlights, sempre sulla pagina Instagram ufficiale, a questo indirizzo.

Il Grand Final delle Gillette Bomber Cup può contare su un montepremi di tutto rispetto, inoltre vanterà la presenza di ambassador d’eccezione, come Cicciogamer89, il quale vi dà anche la possibilità di vincere una postazione di gioco da pro player (ecco come partecipare al contest). Ci saranno poi grandi nomi come Kekkobomba, Los Amigos e J0k3r. Diteci, sarete voi i prossimi concorrenti (e magari vincitori) del torneo?