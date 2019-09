Gillette Bomber Cup ft. Fortnite: la battaglia reale inizia domani alla Milan Games Week

La Gillette Bomber Cup feature Fortnite sarà alla Milan Games Week con il Last Chance Qualifier e il Grand Final questo weekend!

Domani 27 Settembre termina il conto alla rovescia per l’attesissimo Last Chance Qualifier, l’ultima occasione per qualificarsi per il Grand Final della Gillette Bomber Cup featuring Fornite che si terrà il 28 settembre nell’area Gillette presso la Milan Games Week (Padiglione “Radio 105 Esports Show” n°16).

Durante i Last Chance Qualifier che inizieranno alle ore 11:00 di domani, 4 saranno i match di qualificazione che decreteranno i 40 giocatori che avranno accesso alla finale. I 4 vincitori dei Qualifier online disputati nelle scorse settimane, insieme ai 40 del Last Chance Qualifier, si uniranno ad altri 12 giocatori invitati tra i più importanti pro-players nel panorama italiano.

E il 28 settembre dalle ore 12:00, dritti alla resa dei conti: finalisti e fan sono chiamati alle armi per la Grand Final della Gillette Bomber Cup presso l’area Gillette in Milan Games Week 2019.

Cicciogamer89 sarà protagonista, insieme a Kekkobomba, Los Amigos e J0k3R. Nella stessa modalità di gara delle qualificazioni e con una classifica a punti, 6 saranno i match che decreteranno il campione della prima stagione della Gillette Bomber Cup! Il montepremi totale sarà di 8.000 euro.

Vi ricordiamo inoltre che anche noi di Tom’s Hardware saremo presenti alla Milan Games Week 2019, precisamente nel padiglione 8 proprio di fronte alla zona PlayStation. Passate a trovarci!