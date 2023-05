Vorreste sfruttare il vostro abbonamento all’Xbox Game Pass al meglio, anche su smartphone? In tal caso non dovreste farvi scappare l’offerta disponibile questo controller, ideale per rendere il vostro telefono una vera e propria console portatile. Per il momento, grazie ai super sconto della Gaming Week, il GameSir X2 PRO è in sconto addirittura del 20%.

Dunque, potrete portarlo a casa ad appena 59,49€ invece di 73,99€. Un prezzo davvero imperdibile, tenendo presente che si tratta di un prodotto progettato appositamente per il cloud gaming Xbox su smartphone Android. In più, supporta quasi tutti i servizi più diffusi come Stadia, NVIDIA GeForce Now e Amazon Luna!

Per sfruttare il controller vi basterà pochissimo! Dovrete collegare il vostro telefono a X2 Pro e cominciare direttamente in a giocare grazie alla connessione diretta di tipo C, con una latenza di input davvero minima. Il controller, inoltre, offre opzioni di personalizzazione dai pulsanti ABXY intercambiabili ai cappucci del joystick. Pertanto, potrete adattarlo perfettamente alle vostre preferenze.

Da menzionare anche l’ottimo sistema di ricarica pass-through: progettata per vivere un’esperienza di gioco inarrestabile, X2 Pro offre una ricarica perfetta per continuare a giocare anche durante la ricarica.

Non meno importante, acquistandolo otterrete automaticamente 1 mese gratuito di Xbox Game Pass Ultimate. Alla fine del periodo, verrà addebitata la tariffa di abbonamento regolare in vigore al termine del periodo promozionale.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

