Tetris è un videogioco leggendario, non per altro varie versioni del gioco sono praticamente su ben 60 piattaforme differenti, dal Zapper M7000 all’Oculus Quest. Evidentemente non bastava perché il popolare titolo arriverà anche su un bocconcino di pollo gigante in plastica con schermo LC, si un vero e proprio chicken nugget, anche se a quanto pare sarà esclusiva di McDonald’s Cina.

L’offerta è incentrata sul 40° anniversario del lancio del Chicken McNugget, avvenuto nel 1983, praticamente un solo anno in più rispetto a Tetris, nato invece nel 1984 dalla mente di Alexei Pajitnov su un computer mainframe del governo russo. Questo è bastato per far partire questa simpatica promozione in Cina.

La macchina sembra enorme e oltre a essere effettivamente un chicken nugget dispone di uno schermo LCD non illuminato, adesivi vari, custodia per il trasporto, un pacco batteria rimovibile, la griglia dell’altoparlante e l’interruttore di accensione.

Dal punto di vista del gameplay, la macchina prende decisamente punti autenticità grazie alla riproduzione di una versione ridotta di Korobeiniki (“La canzone di Tetris”).

Saranno disponibili solo 400.000 macchine Nugget-Tetris e potranno trovare fino al 27 giugno nelle sedi presenti in Cina. Altre 100.000 verranno distribuite agli utenti dell’app di consegna di cibo Ele.me. A oggi, per ottenerla, basterebbe spendere 30 yuan (3,95 euro circa), ciò significa che in breve tempo potrebbe diventare il gioco di Tetris più raro in circolazione e valere un bel po’ di soldi.