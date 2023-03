Oramai sono passati diversi anni dalla release di Fallout: New Vegas. Il gioco di casa Obsidian è però considerato dai giocatori come il miglior capitolo della serie da quando la licenza è nelle mani di Bethesda, tanto che ogni scusa diventa buona per poterlo riavviare su PC o console. E ora, grazie a questa mod, non solo avete un pretesto per poter tornare nelle lande desolate a impersonare il corriere ma avrete modo di farlo come mai prima d’ora.

La mod in questione si chiama Auto Drop for Fallout: New Vegas ed è un add-on estremamente utile. Creata dal modder Sweet6Shooter, la mod fa esattamente ciò che alcuni dei giocatori odiano fare: in pratica gestisce l’inventario, eliminando in maniera automatica tutte le cose più inutili che sono stati raccolti nel mondo di gioco. Un modo semplice e veloce per poter velocizzare la vostra esperienza di gioco.

Per far funzionare al meglio la mod sono però necessarie alcune installazioni di ulteriori plugin. Niente di così drammatico: sull’hub di Nexus trovate tutte le informazioni necessarie e per velocizzare il processo potete anche scaricare il Mod Organizer 2, che gestirà in automatico tutto il lavoro. Ne vale davvero la pena, visto che la vostra esperienza di gioco potrebbe cambiare radicalmente. E se la mod avrà davvero successo, non è escluso che in futuro qualcuno non lavori a un’idea simile anche per altri giochi di Bethesda.

Al momento se siete affamati di nuovi Fallout, dobbiamo purtroppo deludervi. Bethesda è attualmente impegnata con Starfield e successivamente toccherà al prossimo The Elder Scrolls. Per un nuovo capitolo del franchise bisognerà dunque attendere, ma fortunatamente i fan stanno provando a colmare l’assenza di novità con uno “spin-off” originale, ambientato a Londra. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

