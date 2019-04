Giocare con i piedi a PS VR? Da giugno con 3dRunner

PS VR aggiunge un nuovo controller di movimento da usare con i piedi. 3dRunner è la nuova proposta di Sony Interactive Entertainment.

Sony ha annunciato che, da giugno, sarà disponibile 3dRunner, un nuovo controller di movimento per PlayStation VR da usare con i piedi, compatibile con più di 30 giochi per PS VR. L’idea è che 3dRunner possa dare maggiore libertà di controllo al giocatore, “liberando” le mani da alcuni comandi di gioco.

Ad esempio, in uno sparattuto, è possibile controllare la mira con il PS Move e dedicare il movimento ai piedi con il 3dRunner. Mixed Realms, attualmente al lavoro su Sairento VR, afferma che si tratta “dell’hoverboard delle esperienze in realtà virtuale.” Il 3dRunner, inoltre, permette una serie di imput difficili, se non impossibili, con un controller PS Move, come ad esempio lo spostamento laterale.

I titoli attualmente compatibili sono: Immortal Legacy: The Jade Cypher, Undead Citadel, Sairento VR, Ultrawings VR, Bow to Blood, Pirate Flight, DWVR, The Wizards-Enhanced edition, Red Matter, Operation Warcade, Beat Blaster, Honor and Duty : D-Day, Honor and Duty : Arcade Edition, Nature Treks, Mind Labyrinth, Scraper VR, Affected : The Manor, Telefrag VR, TrainerVR, Proze, Darkness Roller Coaster, Vertigo-Home, Contagion VR, Shadow Legend, Blind.

Il dispositivo ha una forma circolare e permette di appoggiare i piedi, inclinandolo nella direzione necessaria. Maggior l’inclinazione, maggiore è “l’intensità” dell’input. Il device funziona semplicemente collegandolo tramite USB a PlayStation 4. Sony PlayStation promette che nel corso dei prossimi mesi ci saranno altri giochi compatibili con questa nuova piattaforma dedicata a PS VR. Diteci, cosa ne pensate di queste novità?