Da quando Diablo Immortal è stato rilasciato, molti appassionati storici della saga si sono subito cimentati nel provare questa nuova esperienza. Non tutto, però, è andato come i fan e Blizzard speravano, dato che il più recente capitolo della serie è stato fortemente criticato fin dai suoi primi istanti di vita. Ora, con gli appassionati che hanno potuto riassaggiare il gusto di Diablo, si stanno riversando in massa su Diablo 3, il quale sta per ricevere un nuovo importante aggiornamento.

Mentre molti giocatori hanno preso la decisione di abbandonare il più recente Diablo Immortal, alcuni di loro hanno pensato che era ancora troppo presto per lasciare il mondo di gioco dark fantasy del franchise targato Blizzard. Per questo, nell’ultimo periodo, Diablo 3 si sta pian piano ripopolando in modo sostanzioso. Il tutto sta accadendo proprio in un momento preciso: quando ci troviamo ormai alle porte del lancio della Stagione 27 di Diablo 3, e ciò non fa altro che entusiasmare ancora di più gli appassionati.

La ventisettesima stagione del terzo capitolo di Diablo verrà lanciata sui server PTR il prossimo 12 luglio, ovvero domani. Uno dei contenuti in arrivo insieme alla stagione saranno gli Angelic Crucibles, ovvero dei particolari artefatti che possono essere utilizzati per santificare qualsiasi oggetto leggendario di livello 70. Una volta santificato un oggetto si otterranno una serie di vantaggi specifici che renderanno ancora più unico e performante il dato oggetto o equipaggiamento.

Insomma, questo ritrovato interesse per Diablo 3 è sbocciato nuovamente a causa di un Diablo Immortal che per ora non è ancora riuscito a tenere alte le attenzioni degli appassionati della saga, e anche a causa della pazienza che tocca avere prima di poter mettere le mani sul nuovo Diablo 4. Ricordiamo che l’uscita del prossimo capitolo principale della saga è attesa non prima del 2023.