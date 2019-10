Giochi EA disponibili su Humble Bundle con sconti fino all’85%

Electronic Arts approda su Humble Bundle e per l'occasione il portale di gaming digitale ha riservato al publisher statunitense una ricca tornata di sconti, con un risparmio fino all'85% su alcuni titoli del catalogo digitale per l'intera settimana.

Electronic Arts approda su Humble Bundle e per l’occasione il portale di gaming digitale ha riservato al publisher statunitense una ricca tornata di sconti, con un risparmio fino all’85% su alcuni titoli del catalogo digitale per l’intera settimana. I titoli in promozione non sono moltissimi, ma tra i vari val sicuramente la pena segnalare l’ottimo sconto disponibile su Battlefield V, disponibile sul portale al prezzo scontato di 23,99€, nonché lo sconto sull’ultimo titolo Bioware, ovvero Anthem, che al netto di alcune problematiche era e resta un titolo divertente e dallo stampo fortemente cooperativo, e anch’esso in sconto a 23,99€. I saldi Humble Dundle sono anche un’ottima occasione per recuperare alcune perle del passato, magari lasciate indietro all’epoca ma ancora oggi rigiocabilissime come la trilogia di Mass Effect, vero e proprio capolavoro di Bioware ed oggi in sconto a 19,99€ (prezzo comprensivo di tutti e tre i giochi!) o del mai troppo elogiato Crysis 2, la cui Maximum Edition è venduta a meno di 5 euro! Qui la pagina dedicata ai titoli EA disponibili, scontati e in pre order.

Videogiochi in offerta

