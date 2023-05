Siete stanchi di giocare sempre agli stessi titoli e siete, dunque, alla ricerca di nuove avventure in cui immergervi, ma al contempo volete risparmiare? In tal caso vi consigliamo di dare uno sguardo al catalogo Amazon dedicato a Electronic Arts, dato che tantissimi articoli sono scontati fino al 60%!

Il catalogo include videogiochi per tutte le piattaforme, come PlayStation 4 e 5, Nintendo Switch, Xbox One e Series X|S e PC. Inoltre, i generi spaziano dall’horror ai titoli di corsa, passando per RPG e action. Troverete, quindi, sicuramente qualcosa che fa al caso vostro, e potrete portarlo a casa con un risparmio non da poco.

Tra le offerte più interessanti vi è senza dubbio Dead Space Remake, disponibile per PC (con codice di download digitale) a soli 49,99€ invece di 59,99€. La versione aggiornata e migliorata del classico videogioco horror è un capolavoro assoluto, tanto che nella nostra recensione lo abbiamo premiato con un sonante 9. Fedele all’originale ma comunque migliorato in tutto e per tutto, il remake è perfetto sia per chi non ha mai giocato alcun titolo della saga che per chi vuole rivivere l’avventura di Isaac Clark con la qualità della nuova generazione.

Vi segnaliamo anche Wild Hearts, scontato in versione fisica sia per PS5 che per Xbox Series X a soli 49,99€ invece di 79,99€. Il titolo rappresenta un degno rivale dell’iconico Monster Hunter, dato che immergervi in coinvolgenti scontri con l’obiettivo di sconfiggere mastodontiche creature, sfruttando un’ampia varietà di armi e oggetti creabili direttamente dalle vostre mani. Nel corso dell’avventura dovrete esplorare un vasto e affascinante mondo ispirato al Giappone feudale, ricco di personaggi da conoscere e sfide da affrontare, il tutto vestendo i panni di un samurai completamente personalizzabile in base ai vostri gusti.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo degli esempi dei tantissimi titoli Electronic Arts in sconto su Amazon, quindi vi rimandiamo alla pagina dedicata alla promozione per scoprire il catalogo intero. Il nostro consiglio è di approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero esaurire a breve!

