I giochi EA torneranno ad essere disponibili su Steam?

Secondo alcuni data miner Steam si starebbe preparando per accogliere nuovamente dopo dieci anni vecchi e nuovi titoli prodotti da EA

EA potrebbe essere pronta a rilasciare nuovamente i proprio titoli su Steam, a seguito di una pausa ormai decennale. In base ad alcuni indizi che stanno spuntando all’interno dei codici della piattaforma di Valve, sembra che qualcosa si stia muovendo da dietro le quinte riguardo al ritorno dei titoli targati Electronic Arts su Steam.

Alcuni data miner hanno scoperto che qualcuno sta modificando molti vecchi titoli di EA nello store Steam, segnalando persino giochi che non erano mai stati disponibili sulla piattaforma di Valve. Per il momento non è arrivata nessuna ufficialità al riguardo da parte di nessuna delle due compagnie videoludiche.

Non è la prima volta che degli indizi sul ritorno dei videogiochi EA trapelino proprio grazie a Steam, era successo anche quando tra le immagini esplicative del rinnovamento dell’interfaccia utente di Steam era comparsa la copertina di Mirror’s Edge Catalyst, anche se ovviamente si trattò sempre di dettagli vaghi che non hanno mai avuto nessun tipo di riscontro effettivo. Ciò che è più interessante in questo istante sono le revisioni più recenti ai vari titoli EA aggiunti o modificati sulla piattaforma Valve. Dragon Age 2, ad esempio, ha ricevuto una modifica solo una settimana fa e qualcuno ha persino giocato a The Saboteur per dei minuti, gioco che non è mai stato rilasciato su Steam.

Detto questo, sembra alquanto improbabile che EA stia per abbandonare la propria piattaforma Origin. L’opzione più probabile è che si stia per integrare Origin con Steam in qualche modo, proprio come nel caso di UPlay quando Ubisoft rilasciava ancora i propri giochi anche su Steam. Cosa pensate del possibile ritorno dei titoli EA su Steam? Diteci la vostra.