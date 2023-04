Nuova settimana, nuovo gioco gratis. Epic Games regala ufficialmente Dying Light Enhanced Edition, il popolarissimo zombie game di Techland che nel corso degli anni ha avuto un grande successo tra il pubblico e che ha permesso la creazione di un seguito uscito proprio l’anno scorso.

Link al download -> Epic Games Store

La versione regalata da Epic Games è una delle più complete, visto che include la campagna principale e l’espansione The Following (che vi garantiamo, è anche essa abbastanza grande). Se siete appassionati degli zombie e non avete mai avuto modo di provare questo titolo, è arrivato il momento di farlo (anche perché, non si rinuncia mai a qualcosa di gratuito).

Dying Light è un videogioco action-adventure in prima persona con elementi GDR e soprattutto meccaniche da parkour che hanno reso il videogioco particolarmente originale nel suo complesso. Le ore per completarlo sono parecchie, visto che variano dalle 20 alle 100 ore o più, un numero certamente molto alto che sottolinea la longevità dell’esperienza di Techland.

Oltre a Dying Light, Epic Games regala anche Shapez, un gioco rilassante in cui bisogna costruire fabbriche per la produzione automatizzata… di forme geometriche, si avete capito bene. La descrizione del gioco recita: man mano che il livello aumenta, le forme diventano sempre più complesse e bisogna distribuirsi sulla mappa infinita. E come se non bastasse, bisogna anche produrre in modo esponenziale per soddisfare le richieste: l’unica cosa che aiuta è il ridimensionamento! Mentre all’inizio dovrete solo elaborare le forme, in seguito dovrete colorarle, estraendo e mescolando i colori!

Link al download -> Epic Games Store

Vi ricordiamo che potete scaricare questi giochi entro e non oltre il 13 aprile alle ore 17:00, quindi, come sempre, vi invitiamo a metterli quantomeno nella libreria per evitare poi di dimenticarseli. Dopotutto, potete sempre giocarlo dopo.