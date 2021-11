Giochi gratis a tempo Xbox: ecco la tripletta gratuita di questo fine settimana

Il fine settimana è ormai arrivato, e questo significa soltanto una cosa: avremo finalmente la possibilità di accedere a nuovi giochi gratis. Stavolta la piattaforma protagonista è Xbox, ma se questa non fosse il vostro target principale allora sarete contenti di sapere che anche su PC è disponibile un interessante titolo gratuitamente. Per quanto riguarda i prodotti della console Microsoft, invece, si parla di opere decisamente da provare, e quale migliore occasione per farlo se non adesso?

I giochi gratuiti in arrivo questo fino settimana sono tre, e come avrete modo di constatare voi stessi, questi saranno molto diversi l’uno dall’altro in termini di genere. Stiamo parlando di MotoGP 21, Kingdom New Lands e SteamWorld Dig 2. Con dei titoli così diversi, sicuramente l’utenza riuscirà a trovarne uno di loro gusto.

MotoGP 21 è l’ultimo capitolo della classica serie di motociclistica, ormai conosciuta da chiunque; il titolo, uscito ormai più di un anno fa, si rivela ancora una valida opzione per gli amanti di questo sport. Kingdom New Lands, invece, è per i giocatori più chill che sono alla ricerca di un’esperienza di gioco piacevole e tranquilla: trattasi di un pixel art action-adventure, dove avrete l’occasione di esplorare diversi luoghi mentre combattete con chi si prostrerà di fronte a voi. SteamWorld Dig 2, invece, è un metroidvania che non ha bisogno di presentazioni. Il suo gameplay frenetico e vivace saprà tenervi incollati agli schermi per tutta la durata della vostra partita. Quest’ultima opera, tra l’altro, è disponibile gratuitamente anche su PC per un tempo limitato.

Vi ricordiamo che per poter usufruire di questi giochi gratis dovete obbligatoriamente possedere un abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate o Xbox Live Gold, per cui se i giochi sopra citati vi attirano e stavate attendendo il momento giusto per acquistare la sottoscrizione, questo è il vostro segnale!