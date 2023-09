Bandai Namco ha lanciato un’interessante iniziativa promozionale che offre ai giocatori la possibilità di ottenere gratuitamente The Dark Pictures Anthology: Man Of Medan. Questo titolo è diventato disponibile per il download gratuito per un periodo di tempo limitato, e qui vi spiegheremo come potete aggiudicarvelo sulla piattaforma PC, nello specifico su Steam.

Per ottenere The Dark Pictures Anthology: Man Of Medan gratuitamente, è necessario seguire alcuni semplici passaggi. Prima di tutto, gli interessati dovranno registrarsi o effettuare il login sul sito di Bandai Namco, seguendo questo link. Una volta completato questo passaggio, i giocatori dovranno compilare un form. Infine, basterà attendere l’arrivo del codice di attivazione del prodotto e riscattare il gioco su Steam.

Tuttavia, è importante sottolineare che questa offerta ha una durata limitata. Gli utenti avranno tempo dal 25 al 29 settembre 2023 per richiedere il loro codice gratuito. Inoltre la quantità di codici disponibili potrebbe essere limitata.

The Dark Pictures Anthology: Man Of Medan è il primo capitolo di una serie di racconti horror sviluppati da Supermassive Games. Si tratta di un’avventura horror che si presenta come un film interattivo, caratterizzato da un comparto grafico d’altro profilo e interazioni basate sulle decisioni del giocatore. Le scelte effettuate possono infatti influenzare il corso della storia, portando a diverse possibilità e finali.

Quindi, se siete interessati a un’esperienza di gioco avvincente e desiderate ottenere un gioco gratuito, non perdete l’occasione di completare il form entro il 29 settembre 2023.