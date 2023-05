Nuova settimana e nuovo gioco gratuito. Questa settimana Epic Games Store regala un titolo che già era stato fornito gratuitamente qualche mese fa, Death Stranding. L’opera di Hideo Kojima è uscito originariamente nel 2019 su PlayStation 4 e successivamente portata anche su PC.

Il titolo ha riscosso molto successo, tanto da spingere Kojima Productions a produrne un seguito (senza ancora un nome ufficiale) annunciato qualche mese fa durante i The Game Awards.

Che cosa è Death Stranding?

Death Stranding è un videogioco in cui i giocatori assumono il ruolo di Sam Porter Bridges, interpretato da Norman Reedus, mentre si muove in un’america post-apocalittica, dove eventi catastrofici noti come Death Stranding hanno causato la fusione dei confini tra i vivi e i morti. Ciò comporta l’apparizione di creature sovrannaturali chiamate “BT”.

L’obiettivo principale di Sam è ricollegare città isolate e sopravvissuti attraverso una rete nota come Chiral Network. Per farlo, deve attraversare vasti paesaggi, affrontando vari ostacoli, pericoli ambientali e fazioni umane ostili lungo il cammino. Il gameplay enfatizza l’esplorazione.

Uno degli aspetti unici di “Death Stranding” è il suo focus sull’interazione sociale e sulla cooperazione. I giocatori possono lasciare rifornimenti, strutture e messaggi per gli altri nel mondo di gioco, creando un senso di connettività condivisa e assistenza reciproca. L’elemento online del gioco permette di vivere un’esperienza condivisa anche con altri giocatori.