Giochi gratis: due nuovi titoli nella Blizzard Arcade Collection

Grande sorprese per tutti gli amanti del retrogaming e delle primissime produzioni Blizzard. Dopo l’annuncio dell’Arcade Collection a cui abbiamo assistito durante il recente BlizzCon Online, la compagnia americana ha deciso di andare ad espandere la propria nuova collezione di giochi classici andando ad aggiungere due giochi gratis al pacchetto. Parliamo nuovamente di titoli provenienti dagli anni ’80, che hanno avuto il loro successo su SNES e sui PC dell’epoca.

Il primo dei giochi gratis che è stato aggiunto alla Blizzard Arcade Collection è The Lost Vikings 2, seguito di uno dei primi tre titoli con cui ha debuttato sul mercato la collezione di grandi classici. Come il suo predecessore, questo action platform porta i giocatori a vivere una nuova epopea divisa in 5 mondi da esplorare con altrettanti vichinghi giocabili. Oltre a ciò, questo secondo capitolo va ad espandere anche il gameplay del primo capitolo, inserendo nuove meccaniche, puzzle e alcune novità.

Il secondo gioco gratuito inserito nella Blizzard Arcade Collection è RPM Racing, altro titolo che riprende molte delle meccaniche già presenti in un altro gioco presente dal day one nella collection, ovvero Rock’n’Roll Racing. Possiamo definire RPM Racing come una sorta di prequel di Rock’n’Roll Racing, almeno nel DNA, dato che presenta tutte le caratteristiche già viste nel titolo di corse con colonna sonora Rock.

Entrambi i nuovi giochi gratis della Blizzard Arcade Collection verranno aggiunti nel corso della giornata odierna tramite un nuovo update. Vi ricordiamo che per godere di questa fantastica collection, che a quanto pare verrà aggiornata con nuovi giochi gratis periodicamente, serve acquistare il pacchetto base che potete trovare su tutte le piattaforme sulla quale è disponibile, ovvero: PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.