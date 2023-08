Sony ha annunciato ufficialmente i tre giochi che saranno disponibili per gli abbonati al servizio PlayStation Plus nel mese di settembre 2023. Gli utenti, a prescindere dalla fascia Essential, Extra o Premium, potranno scaricarli dal 5 settembre al 2 ottobre gratuitamente, aggiungendoli alla propria libreria e godendone in qualsiasi minuto. I titoli in questione sono:

Saints Row (PS5 e PS4)

Black Desert – Traveler Edition (PS4)

Generation Zero (PS4)

— PlayStation (@PlayStation) August 30, 2023

Saints Row | PS4, PS5

Esplorate il parco giochi più grande e coinvolgente mai creato per Saints Row. Il mondo unico e vasto di Santo Ileso fa da sfondo a un’esperienza sandbox straordinaria e travolgente, ricca di emozionanti attività secondarie, imprese criminali e missioni epiche, mentre vi aprite la strada sparando, guidando e planando verso la vetta. Conquistate la città, quartiere dopo quartiere, combattendo contro fazioni nemiche e rafforzando il vostro controllo sulle strade. Giocate online con un amico in qualsiasi momento, grazie a una modalità cooperativa completamente libera, evitando di dover interrompere l’azione stravagante per nessuno dei due.

Black Desert – Edizione Viaggiatore | PS4

Troverete la vostra chiamata in questo MMORPG fantasy open-world che offre combattimenti PvE frenetici, imponenti guerre PvP su vasta scala, diverse classi di personaggi e stili di combattimento in cui specializzarsi. Potrete anche scegliere di dedicarvi a una varietà di attività, come il commercio, la pesca, l’addestramento dei cavalli, l’alchimia, la cucina e la raccolta. L’Edizione Viaggiatore è un pacchetto che include il gioco base e numerosi contenuti aggiuntivi*.

Generation Zero

Questa avventura in prima persona open world è ambientata in una Svezia degli anni ’80 familiare ma ostile. Combattete e sopravvivete da soli o con tre amici in una modalità cooperativa online senza interruzioni, mentre scoprite la verità dietro ciò che è accaduto nella regione. Dovrete scegliere con saggezza le vostre battaglie mentre vi lanciate in combattimenti guerriglieri adrenalinici contro queste forze meccaniche. Recuperate parti dai vostri nemici caduti e utilizzatele per creare equipaggiamento, armi e munizioni. Costruite e rinforzate le vostre basi in tutta l’isola e cominciate a riprendervi la vostra casa.