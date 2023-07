Homeworld è un’esperienza straordinaria di strategia spaziale, probabilmente uno degli RTS spaziali migliori di sempre. Il terzo capitolo è in sviluppo da tempo e questa collection potrebbe permettere a molti di riscoprire uno dei titoli che più ha assorbito le ore degli appassionati di strategia in tempo reale nei primi anni 2000.

Homeworld è una serie di videogiochi di strategia in tempo reale (RTS) con tematica sci-fi, sviluppata da Relic Entertainment. Il primo gioco, “Homeworld,” è stato pubblicato nel 1999, seguito da “Homeworld 2” nel 2003.

La storia di Homeworld si svolge in un ipotetico futuro in cui l’umanità vive su un pianeta desolato chiamato Kharak (esiste uno spin-off dedicato proprio a questo). Gli umani scoprono una nave spaziale aliena sepolta nel deserto, contenente riferimenti alla loro origine extraterrestre. Questo evento scatena una missione epica per la razza umana, che cerca di scoprire le proprie radici e il proprio destino nello spazio profondo. Gli umani costruiscono una gigantesca nave madre, chiamata “Mothership,” per intraprendere il viaggio attraverso la galassia alla ricerca della loro patria ancestrale.