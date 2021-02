Giochi Gratis: Epic Games pronta a regalare un tripla A

Come ormai da tradizione, ieri abbiamo assistito al rilascio di un nuovo titolo gratuito da parte di Epic Games. Si tratta di Halcyon 6 Lightspeed Edition, un gioco di ruolo strategico spaziale con grande personalità. Oltre a ciò sappiamo già anche quali saranno i giochi gratis che verranno regalati tra esattamente una settimana, e lasciatecelo dire, fareste bene a non perdervi l’occasione di aggiungere alla vostra libreria un grosso titolo tripla A.

La coppia di giochi gratis che sarà disponibile a partire da giovedì 18 febbraio comprenderà: Absolute Drift e Rage 2. Quest’ultimo è sicuramente un titolo che fa parecchio rumore tra gli appassionati, che si ritroveranno in libreria uno dei più recenti titoli sfornati dal catalogo Bethesda. Come seguito del titolo originale sviluppato da id software, Rage 2 mescola la frenesia degli autori di DOOM alla filosofia open word di Avalanche Studios, i creatori della saga di Just Cause.

Il secondo titolo che verrà regalato settimana prossima sarà Absolute Drift nella sua Zen Edition. Se amate il genere arcade e allo stesso tempo siete dei fan del drift questo gioco è tutto quello che avete da sempre desiderato. Con la sua grafica minimale e super caratteristica, la produzione Funselektor Labs Inc. vi saprà immergere all’istante in un’esperienza di drifting come non la avete mai vista prima.

Un banchetto ricco quello che aspetta i giocatori PC la prossima settimana, quando l’Epic Games Store proporrà un’accoppiata di giochi gratis davvero imperdibili. Il tutto dopo solamene poche settimane da quando Epic rilasciò un altro titolo tripla A molto importante, ovvero: Star Wars Battlefront 2 nella sua edizione Celebration. Cosa ne pensate dei prossimi titoli in regalo presso lo store Epic Games? Riscatterete Rage 2 e il funambolico Absolute Drift? Fatecelo sapere con un commento nella sezione dedicata.