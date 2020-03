Giochi gratis causa Coronavirus: Forge Reply regala il suo videogioco

In questo periodo particolarmente delicato a causa dell’epidemia del Coronavirus, sono già state molte le iniziative che hanno voluto mettere sul piatto alcuni giochi riscattabili gratuitamente. Tra queste vi segnaliamo un documento Excel stra colmo di giochi gratuiti per tutte le piattaforme e l’offerta di Viveport, che propone ben 700 giochi gratis per visori di realtà virtuale. In aggiunta a tutto ciò, di recente anche la software house italiana Forge Replay ha voluto regalare uno dei propri giochi.

Si tratta della loro opera Joe Dever’s Lone Wolf Complete Edition ed è riscattabile a titolo gratuito per tutti i possessori si un sistema iOS. Il titolo rimarrà ottenibile gratuitamente sullo store di Apple fino al 31 marzo e comprenderà tutti e quattro gli episodi completi dell’avventura virtuale di Lupo Solitario.

As we all strive to deal with the #Covid_19 emergency, we hope to offer some comfort by making Joe Dever's Lone Wolf free on iOS App Store until March 31st: https://t.co/Xejbn5kG1l

Enjoy the game and stay safe! pic.twitter.com/GkHRjx9gnK — Forge Reply (@forgereply) March 13, 2020

Joe Dever’s Lone Wolf Complete Edition riprende le avventure di Lupo Solitario, il protagonista di molteplici libri game di successo. In questa trasposizione videoludica, l’ibridazione tra un libro game e un videogioco di ruolo permetterà ai videogiocatori di immergersi in un mondo fantasy assediato da spregevoli creature assetate di sangue e potere. Sicuramente un titolo che saprà tenere la mente occupata per diverse ore i giocatori che decideranno di riscattarlo.

Come è stato accennato anche ad inizio articolo, quella di Forge Replay è soltanto una delle lodevoli iniziative che mettono sul tavolo diversi giochi gratis in questo momento in generale poco brillante. Ma siamo sicuri che i videogiochi possano darci una mano a staccare per qualche ora e tenerci compagnia tenendoci allo stesso tempo occupati in qualcosa che ci piace fare, videogiocare. Che ne pensate del gesto di Forge Replay? Riscatterete Joe Dever’s Lone Wolf?