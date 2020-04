Giochi gratis: Gameloft regala diversi titoli per smartphone

Ormai le iniziative che nascono con lo scopo di dare ai giocatori diversi Giochi gratis sono sempre più numerose e coinvolgono sempre più piattaforme. La maggior parte di queste iniziative sono state create per arginare la noia delle persone di tutto il mondo che stanno vivendo un periodo delicato a causa dell’epidemia di Coronavirus. Anche grandi compagnie come Ubisoft e Sony hanno già rilasciato alcuni propre produzioni a titolo gratuito.

Adesso è il turno di Gameloft, l’editore francese ha deciso di festeggiare il suo ventesimo anniversario mettendo a disposizione dei videogiocatori un elenco di ben 30 giochi gratis. Il catalogo, chiamato Gameloft Classics, sarà riscattabile sui dispositivi mobile con sistema operativo Android e saranno inclusi sia i grandi classici per smartphone, che alcuni titoli mai usciti su mobile, originariamente pubblicati su Java.

Tra i giochi compresi in questo bundle per festeggiare i vent’anni della compagnia possiamo trovare un mix di esperienze per ogni genere. Si passa dai puzzle game a titoli d’avventura, dai giochi d’azione fino agli sportivi. Saranno inclusi anche alcuni sparatutto come per esempio Modern Combat 2 Black Pegasus e NOVA, ma anche titoli più classici come: Texas Hold’em Poker, Midnight Bowling 4 e molti altri ancora.

Al momento attuale, questa iniziativa è presente solamente per dispositivi mobile con sistema operativo Android. Non sappiamo se la raccolta possa arrivare anche su iOS, ma per ora è riscattabile a titolo gratuito su Google Play. Cosa ne pensate di questo regalo da parte di Gameloft? Avete già addocchiato qualche titolo mobile che vi interessa giocare?