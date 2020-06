Giochi gratis PC: il Microsoft Store regala 28 titoli

Anche se il periodo di Lockdown è ormai giunto al termine, le diverse compagnie videoludiche e gli store digitali continuano a rifornire i videogiocatori con diversi giochi gratis da riscattare. Questa volta si propone il Microsoft Store su PC, il quale ha inserito all’interno della propria ludoteca oltre 20 nuovi giochi a costo zero da fare propri in un periodo limitato.

Precisamente i giochi gratis riscattabili all’interno del Microsoft Store saranno ben 28, e tra questi ci sono: Blackbeard’s Cove, Doll House Makeover: House Design, American Pool Billiard Game, Spider Web Flight Cave Escape, Sticked Man Gymnastics Sport Challenge, Burger Shop Food Empire e tantissimi altri. Questi titoli saranno ottenibili senza bisogno di spendere un centesimo a partire da oggi fino al prossimo 8 giugno.

Non parliamo sicuramente di titoli tripla A, ma tra la nutrita schiera di titoli regalati dallo store di Microsoft c’è parecchio da esplorare e curiosare, soprattutto se apprezzate dei tipi di esperienze molto leggere da affrontare. Ovviamente, per riscattare i 28 giochi gratis proposto, servirà accedere con un proprio account Microsoft.

In questi mesi le librerie virtuali degli appassionati stanno crescendo a dismisura grazie ai tantissimi giochi che sono stati regalati. Oltre al Microsoft Store, Epic Games Store sta continuando a dare in pasto giochi gratuiti, anche di grosso spessore, ogni giovedì sera. Anche Steam ogni tanto rilascia qualche bella sorpresa gratuita. Cosa ne pensate del regalone fatto dalo store digitale di Microsoft?

Se preferite un’esperienza targata Microsft più articolata, potete acquistare Orin and the Will of the Wisps su Amazon a questo indirizzo.