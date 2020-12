Giochi gratis Nintendo Switch: gioco di kart gratis a tempo limitato

In questo periodo dell’anno siamo abituati a ricevere un gran numero di regali, e anche le compagnie videoludiche hanno voluto donare ai videogiocatori tutta una serie di giochi gratis. Oltre ad Epic Games e Ubisoft, anche Nintendo vuole aggregarsi a queste iniziative proponendo un lungo periodo di prova gratuita su un fantastico gioco per Nintendo Switch. Attenzione però, perchè il tutto durerà fino al prossimo 5 gennaio.

Il gioco proposto in forma gratuita è Crash Team Racing Nitro Fueled, il titolo di corse arcade che vede tutto il roster di personaggi di Crash Bandicoot gareggiare su coloratissimi kart e piste folli. Come insegna la scuola Mario Kart, inoltre, i tracciati saranno disseminati di trappole da evitare, e power up da ottenere ad ogni costo per avere una chance di vincere la gara. Parliamo di uno dei party game migliori di sempre, che di recente è approdato anche sulla console ibrida di Nintendo.

On Dec 30 at 11 AM PT until Jan 5 at 11:59 PM PT, #NintendoSwitchOnline members can trial the full version of Crash Team Racing Nitro-Fueled, including local + online multiplayer!

It's the Crash Team Racing action you know and love, remastered and revved up on #NintendoSwitch! pic.twitter.com/Nrp7n9OIOv

