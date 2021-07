Giochi gratis Nintendo Switch: in arrivo 3 classici SNES

Grazie al servizio Nintendo Switch Online, i vari abbonati hanno a disposizione una marea di giochi gratis da poter giocare sulle proprie console ibride. Si tratta di grandi classici che hanno fatto la storia di due grandi console Nintendo del passato; il NES e lo SNES. Come di consueto, la compagnia di Kyoto rimpolpa la lista di questi titoli gratis con delle new entry, e proprio qualche ora fa sono stati annunciati ben tre nuovi giochi in arrivo direttamente dai primi anni ’90.

Il primo di questa nuova tripletta di giochi gratis per Nintendo Switch è Claymates, un coloratissimo platform che si basa tutto sulla presenza di una serie di creature fatte di argilla. Questa idea cosparge il grande classico uscito originariamente su SNES con un mood molto scanzonato, che si traduce in livelli cosparsi di piattaforme e oggetti da raccogliere per poter proseguire in questa coloratissima avventura.

Il secondo titolo dell’epoca SNES ad arrivare su Nintendo Switch è Jelly Boy. Di nuovo si tratta di un platform in due dimensioni, genere videoludico molto in voga in quel periodo storico, e nuovamente ci troviamo davanti ad un titolo pieno di colori e super simpatico. Il terzo ed ultimo titolo è Bombuzal, questa volta un titolo in visuale isometrica in cui vi servirà un pizzico di strategia per poter avanzare livello dopo livello.

Tutti e tre i nuovi giochi gratis in arrivo all’interno del servizio in abbonamento Nintendo Switch Online verranno rilasciati a partire da settimana prossima, più precisamente dal 28 luglio. Cosa ve ne pare di queste nove aggiunte in arrivo? State trovando utile questo servizio dedicato al recupere di vecchie glorie apparse sulle console della grande N?