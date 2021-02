Giochi gratis Nintendo Switch: regalati due grandi classici Capcom

L’ultimo Nintendo Direct ha lasciato gli appassionati con l’amaro in bocca. Dopo un’attesa durata oltre un anno e mezzo, i fan della compagnia di Kyoto speravano in un ritorno coi fiocchi del format Direct, che non ha saputo convincere a pieno le aspettative. Tra i titoli presentati, c’è stato spazio anche ad un progetto che permetterà ai giocatori di Switch di poter mettere le mani su alcuni giochi gratis.

Il protagonista è proprio un titolo annunciato durante l’ultimo Direct, ovvero: Capcom Arcade Stadium. Parliamo di una raccolta che comprende tutta una serie di giochi classici che hanno fatto la storia della compagnia di Osaka. Tra i giochi gratis riscattabili tramite l’eShop troviamo già due titoli iconici: uno che rimarrà gratuito per sempre mentre il secondo che resterà riscattabile gratis fino al prossimo 25 febbraio.

Il primo di questa accoppiata di giochi gratis è 1943 The Battle of Midway, lo shooter arcade che impazzava all’interno delle sale giochi durante gli anni ’80 e ’90. Il secondo titolo, invece, è Ghosts ‘n Goblins, il tanto amato e odiato fantasy Capcom che ha infestato le console dei giocatori di più di una generazione. Proprio quest’ultimo è il gioco gratuito che resterà tale per un periodo di tempo limitato, perciò vi consigliamo di riscattarlo al più presto.

Ghosts 'n Goblins (1985)

Aspettando i prossimi giochi gratis PC che verranno rilasciati domani sera dall’Epic Games Store, quest’oggi i possessori di Nintendo Switch potranno mettere le mani su due grandi titoli che hanno contribuito a scrivere una corposa pagina di storia videoludica. Cosa ne pensate dei titoli gratuiti targati Capcom riscattabili sull’ibrida Nintendo? Fatecelo sapere con un commento nella sezione dedicata.