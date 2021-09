Giochi gratis Nintendo Switch: sparatutto frenetico in regalo a tempo limitato

L’abbonamento Nintendo Switch Online ha permesso agli utenti della console ibrida lo scorso agosto di provare gratis Minecraft Dungeons, mentre adesso l’azienda di Kyoto ha annunciato che tra i giochi gratis inclusi nel servizio, oltre ai tanti titoli NES e SNES, ci sarà anche Daemon X Machina per un periodo di tempo limitato.

Sviluppato da Marvelous Entertainment per mano dell’autore Kenichiro Tsukuda e pubblicato nel 2019 su Nintendo Switch, Daemon X Machina è uno sparatutto frenetico in terza persona. Il giocatore controlla un avatar di sua creazione che comanda un mecha Arsenal in grado di ingaggiare battaglie esplosive contro altri robottoni. La trama di gioco si risolve tutta attorno a un satellite che si è scontrato con un pianeta, rilasciando una speciale energia che ha trasformato l’intelligenza artificiale in pericolose macchine pronte a sterminare l’umanità. Daemon X Machina ha anche una modalità cooperativa multiplayer che sarà possibile testare anche con la prova gratuita prevista da Nintendo per questo settembre.

Gli abbonati al Nintendo Switch Online che già usufruiscono dei giochi gratis dell’azienda di Kyoto possono dunque aggiungere alla propria libreria della piattaforma anche Daemon X Machina per un periodo di soli 7 giorni a partire dal 13 settembre 2021. Nell’attesa che il videogioco diventi finalmente disponibile al test gratuito, vi indirizziamo verso la nostra recensione così che possiate farvi un’idea migliore. Il videogioco è stato reso disponibile anche per PC nel corso del 2020, quindi se non avete una Nintendo Switch.

La prossima settimana gli iscritti a #NintendoSwitchOnline potranno giocare a una versione di prova gratuita di #DaemonXMachina! Scaricate subito il software e tenetevi pronti a entrare in azione dal 13/09 https://t.co/N0KLQvNB9I pic.twitter.com/stzp4mpQpr — Nintendo Italia (@NintendoItalia) September 6, 2021

Parlando di giochi gratis per la console ammiraglia di Nintendo, ultimamente si sono diffusi rumor riguardo l’arrivo di videogiochi del Game Boy e del Game Boy Color nel catalogo del Nintendo Switch Online, confermati da ulteriori conferme da testate internazionali blasonate. Si pensa che questi giochi verranno annunciati durante un eventuale Nintendo Direct di Settembre che i fan si aspettano venga annunciato a breve, in vista dei nuovi arrivi come la nuova Switch OLED o Metroid Dread.