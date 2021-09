Giochi gratis PC a tempo limitato: Steam offre un gioco stellare, letteralmente

Oltre ai nuovi giochi gratis di Epic Games (disponibili da oggi alle 17:00), anche Steam ha lanciato una nuova promozione. Come riportato online, infatti, anche il client di Valve mette a disposizione un gioco gratuitamente per gli utenti. Purtroppo, come da tradizione, non per sempre. Si tratta dunque di una prova gratuita, comunque invitante considerando il gioco e il suo publisher.

Alla lunga schiera di giochi gratis di oggi infatti si è aggiunto anche Stellaris, di Paradox. L’annuncio è stato diramata dallo stesso publisher e sviluppatore, tramite un messaggio lanciato su Twitter. Il periodo di prova è partito martedì 14 settembre e terminerà il 20 settembre 2021. “Stellaris è gratuito da provare”, si legge nel cinguettio lanciato dall’account ufficiale del gioco. Come spesso accade, in aggiunta, ci sono anche una serie di sconti per chiunque voglia acquistare il titolo durante il periodo di prova. Sconti che sono in effetti molto invitanti, soprattutto se dopo aver approfittato di questi 4 giorni di prova il gioco riuscirà a convincere i giocatori della sua bontà.

Come si menziona nel tweet, infatti, Stellaris si può acquistare con il 75% di sconto, mentre i DLC sono disponibili al 50% in meno. Lo Starter Pack, invece, si può acquistare scontato del 64%. Un’ottima offerta, considerando ovviamente che il gioco è stato decisamente elogiato da critica e pubblico. Per riscattare il gioco potete visitare Steam a questo indirizzo. Nel caso poi foste interessati all’acquisto, come di consueto, i progressi saranno ovviamente mantenuti.

Vale la pena scaricare questo gioco gratis? Assolutamente sì. Pur non essendo possibile tenerlo in libreria per sempre, Stellaris è uno dei migliori strategici disponibili sul mercato, creato da Paradox, sviluppatore e publisher in grado di sfornare capolavori su capolavori. Come ad esempio il recentissimo Crusader Kings 3, che ha debuttato su PC tramite Steam e Xbox Game Pass ottenendo un grande successo di pubblico e critica.