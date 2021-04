Giochi gratis PC: Amazon Prime regala un inaspettato simulatore

Ormai è un dato di fatto, Twitch è il servizio di streaming di Amazon divenuto punto di riferimento assoluto di ogni amante dei videogiochi e non solo. Solo nell’ultimo anno il sito in Italia ha avuto una media giornaliera di ben 26,5 milioni di spettatori e milioni di utenti che intendono affacciarsi cercando di diventare degli streamer di successo. Ovviamente Twitch, di proprietà Amazon, propone contenuti esclusivi a tutti gli abbonati Prime. Grazie a questo è possibile abbonarsi, come ben saprete, al vostro canale preferito senza costi aggiuntivi, ma molti non sapranno che avete diritto anche al servizio Gaming con giochi gratis che vengono proposti ogni mese.

Proprio in queste ore Amazon Prime Gaming ha proposto l’ennesimo dei tanti giochi gratuiti offerti nel tempo, stiamo parlando di un inaspettato simulatore: Do Not Feed the Monkeys. Sviluppato dai ragazzi Fictiorama Studios e BadLand Games Publishing, risulta essere uno dei giochi più folli mai apparsi su PC e console negli ultimi tempi. L’opera indie ha stupito pubblico e critica con recensioni estremamente positive.

Do Not Feed the Monkeys è un esperimento tanto bizzarro e curioso quanto riuscito. In questa fusione tra Monkey Island e The Truman Show non dovremo fare altro che stare attenti alle videocamere di sorveglianza invadendo la privacy delle persone. Potremo quindi interagire con loro, ma facendolo potrebbe portare a risultati inaspettati. Per riscattarlo non dovrete fare altro che cliccare questo indirizzo che vi porterà direttamente alla pagine di Twitch Gaming nel quale troverete altrettante offerte di altrettanti giochi.

L’offerta gratuita per riscattare Do Not Feed the Monkeys scadrà il prossimo 7 maggio, quindi avrete circa un mese per poterlo fare vostro dopodiché, come succede con i giochi gratuiti di Epic Games, verranno proposti altri titoli mensili. Fateci sapere cosa ne pensate con un commento qui sotto nella sezione dedicata, ovviamente per ogni altro gioco gratis proposto dai servizi online, vi invitiamo a seguire le nostre pagine.