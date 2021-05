Giochi gratis PC: Amazon Prime regala un titolo western

Regalare giochi è ormai diventata una consuetudine degli abbonamenti gaming e non. Amazon Prime torna oggi a regalare un simpatico titolo western, non memorabile, ma senz’altro divertente per passare il tempo nei giorni in cui abbiamo bisogno di un po’ di relax.

Se siete abbonati ad Amazon Prime, vi ricordiamo, potete infatti scaricare almeno ben cinque titoli mensili in maniera completamente gratuita e la lista di maggio ve l’avevamo già presentata attraverso un articolo precedente. Inoltre, vi consigliamo di tenere d’occhio anche la nostra pagina che tiene aggiornati i titoli gratis della settimana, così da sapere sempre dove e quando riscattare i videogiochi gratuiti, anche su console. Inoltre, è bene sapere che le offerte proposte con il servizio Prime Gaming non si fermano ai giochi gratis. Anche a maggio gli appassionati potranno scaricare tutta una serie di bonus esclusivi per i titoli del momento.

Ma torniamo al nostro titolo western, di cosa si tratta? Il gioco in questione è Bombslinger, una produzione interamente indipendente di Mode4 e Plug In Digital ispirata al ben più popolare Bomberman e che presenta sia una modalità single player sia multiplayer.

Non sarà certamente un Tripla A, ma quantomeno è un gioco che sta ricevendo e ha già ricevuto recensione “molto positive” su Steam, quanto basa per provarlo e magari farsi qualche risata con i propri amici. Il riscatto è possibile fino all’11 giugno e per scaricarlo basta andare sul sito ufficiale di Prime Gaming e cliccare su “riscatta” sotto il nome del gioco. Facile, no?

Rimanete sintonizzati sulle nostre pagine per altri titoli gratis, proprio questa settimana Epic si prepara a regalare un gioco “misterioso”, mentre Xbox (ma qua riguarda Game Pass) deve ancora rivelare i nuovi giochi per la seconda parte di maggio. Insomma, continuate a seguirci per non perdervi nemmeno un videogioco gratuito!