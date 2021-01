Giochi gratis PC: Bandai Namco regala a sorpresa Little Nightmares

Anche se il periodo festivo invernale è giunto al termine ormai da qualche giorno, c’è qualcuno all’interno dell’industria videoludica che ha ancora voglia di regalare grandi giochi agli appassionati. Oltre ai giochi gratis di Epic Games, e le promozioni di Ubisoft, quest’oggi Bandai Namco ha deciso di proporre a costo zero uno dei giochi presenti nel proprio store online; parliamo dell’affascinante Little Nightmares. Non è ancora chiaro se si tratti di un errore della società o un semplice regalo di gennaio, fatto sta che potete recuperare un codice da usare su Steam e poterci giocare fin da subito.

L’unico problema? Il sito di Bandai Namco per riscattare il codice di Little Nightmares risulta essere già intasato a distanza di pochi minuti. Vi lasceremo comunque l’indirizzo per poter monitorare la situazione ed eventualmente acquistarlo. Per chi non lo conoscesse, Little Nightmares è una piccola perla videoludica rilasciata tre anni fa sviluppato da Tarsier Studios su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch in cui impersoneremo una ragazzina la quale si ritrova in una grossa nave. Qui dovrà scappare da un sacco di inquietanti nemici attraverso dei rompicapi ambientali.

Nonostante lo stile grafico molto infantile, il titolo risulta essere un rompicapo horror che non vi farà chiudere occhio a causa di alcune scene a dir poco disturbanti. In attesa del secondo capitolo, in uscita il prossimo 11 febbraio, vi invitiamo a recuperarlo per poi buttarvi nel sequel diretto. Per chi non lo sapesse su iOS è uscito anche un prequel del primo capitolo chiamato Very Little Nightmares che racconta i fatti precedentemente vissuti dalla piccola protagonista Six.

Insomma, se non avete avuto ancora l’occasione questo è il momento giusto per poterlo scaricare gratuitamente. Fateci sapere con un commento qui sotto nella sezione dedicata se siete riusciti a riscattare il codice. Per ogni informazione e novità riguardante il sequel di Little Nightmares, vi invitiamo a seguire le nostre pagine.