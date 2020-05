Giochi gratis PC: ecco il battle royale ispirato a GTA, link per il download su Steam

Ogni giorno che passa la lista dei giochi gratis PC continua diventare sempre più lunga e noi non possiamo certo lamentarci. Dopo avervi dato il link per il nuovo gioco gratis di Rob Gilbert (disponibile sia su Steam che su Epic Games Store), possiamo ora segnalarvi un nuovo titolo rilasciato su Steam che è stato messo dagli sviluppatori a costo zero: badate bene, se lo reclamate sarà vostro per sempre, non si tratta di una prova a tempo limitato. Avete però poco tempo per farlo: l’offerta scade il 13 maggio alle ore 19.00. Di cosa si tratta, però? Di Geneshift Battle Royale Turbo, una Battaglia Reale ispirata a GTA 2.

Si tratta di un gioco con visuale dall’alto nel quale sono presenti molteplici modalità, oltre al Battle Royale. Troveremo infatti Cattura la bandiera, Deathmatch a squadre, Conquista e Gara ai checkpoint. Dovremo ottenere loot, sopravvivere ed essere l’ultimo in piedi: ogni round dura solo tre minuti, quindi dovremo essere molto veloci. In caso di morte, inoltre, Geneshift Battle Royale Turbo ci fa tornare in gioco come zombie e, nel caso nel quale uccidiamo un giocatore vivo, avremo una seconda chance. Questo gioco gratis include anche la possibilità di giocare in single player offline, ottenendo comunque le ricompense e salendo di livello.

Se volete aggiungere Geneshift Battle Royale Turbo alla vostra cartella dei giochi gratis, non dovete far altro che andare sulla pagina Steam a questo indirizzo e reclamare il gioco che, ripetiamo, sarà vostro per sempre. Noterete che per ora il titolo di Ben Johnson è attualmente in fase di Accesso Anticipato, quindi non aspettatevi le rifiniture di un gioco completo.

Considerando che si tratta di un gioco gratis, però, siamo certi che molti sapranno chiudere un occhio in caso di problemi. Diteci, cosa ne pensate di quanto proposto dallo sviluppatore? L’idea di un battle royale ispirato a GTA 2, con un ritmo di gioco molto più elevato, vi intriga oppure farete sempre affidamento su Fortnite e su Call of Duty Warzone?