Giochi gratis PC: Crucible è disponibile su Steam con un bonus di 1.000 crediti in regalo

Dopo qualche ora di attesa, finalmente Amazon Game Studios ha rilasciato su Crucible, uno dei nuovi giochi gratis per PC che sarà possibile scaricare a costo zero su Steam. L’annuncio era arrivato ormai qualche settimanana fa e dopo la pubblicazione del gioco ufficiale del programma televisivo The Grand Tour, Amazon è entrata a gamba tesa nel mercato dei free to play competitivi a squadre.

Da oggi è infatti possibile entrare nel mondo di Crucible, uno sparattutto a squadre ricco di azione che basa le proprie meccaniche sulle scelte dei singoli giocatori. Oltre a competere contro la squadra avversaria, il nuovo free to play degli Amazon Game Studios richiederà ai giocatori di adattarsi all’ostile mondo di gioco e di completare delle sfide durante le partite. Con l’aiuto del proprio team, il giocatore dovrà sconfiggere creature aliene, catturare obiettivi e dare la caccia agli avversari per conquistare la vittoria.

Per festeggiare il lancio di Crucible, il team di sviluppo Relentless Studio ha deciso di regalare a chiunque decida di scaricare il gioco un totale di 1.000 crediti da spendere nel gioco. Questo bonus sarà riscattabile per tutti i giocatori che accederanno a Crucible tramite login entro il primo giugno.

Sembra quindi che a partire da oggi ci sia un nuovo contendente nel mercato degli hero shooter, un genere che soprattutto in questa generazione sta continuando a regalare diversi tipi di esperienze agli amanti del genere. Avete già avuto l’occasione di scaricare e provare Crucible? Cosa ne pensate di tutti questi giochi gratis che stanno venendo rilasciati in questo periodo?