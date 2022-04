Oltre alle offerte legate ai giochi PlayStation, Steam (e anche Xbox) hanno quello che fa per voi se cercate giochi gratis. Come annunciato nella giornata odierna, infatti, su entrambi gli store è disponibile gratuitamente per un periodo di tempo limitato un popolare gioco a tema calcistico, ovvero Football Manager 2022.

Come annunciato dallo sviluppatore, non si tratta però di un regalo definitivo. Come molto spesso accade, infatti, alcuni giochi gratis vengono resi disponibili solamente per un breve periodo di tempo. Nel caso di Football Manager 2022 la prova gratuita si estenderà fino a lunedì 11 aprile 2022. Circa tre giorni dunque per provare con mano il nuovo simulatore manageriale di Sports Interactive, che ha debuttato l’8 novembre del 2021 e che ha (come sempre) saputo conquistare il pubblico e i fan della serie. Considerata anche l’ottima ricezione da parte della critica, il nostro consiglio è ovviamente quello di scaricarlo e dare al simulatore una chance.

“Mettete da parte i vostri piani per il weekend. Provate Football Manager 2022 gratuitamente su Epic, Steam e Xbox”, si legge nel post ufficiale degli sviluppatori lanciato su Twitter. Se però su Steam e Microsoft Store la prova è già disponibile per tutti, sull’Epic Games Store invece non è ancora stata attivata. Considerando però che di solito lo store di Tim Sweeney si aggiorna intorno alle 17:00, è molto probabile che ci vorrà ancora qualche ora prima di poter scaricare quella specifica versione del gioco.

Clear those weekend plans… Try Football Manager 2022 for FREE across Epic, Steam and Xbox Live today – stay tuned pic.twitter.com/49sobivW6m — Football Manager (@FootballManager) April 7, 2022

Oltre a Football Manager 2022, ci sono altri giochi gratis che potete ottenere per PC. I primi sono quelli di Amazon Prime Gaming, che ad aprile propone una line-up decisamente molto solida e che potete riscattare (se siete clienti Amazon Prime) visitando questo indirizzo. Nella giornata di ieri, infine, Epic Games ha reso disponibili altri due giochi per PC gratuitamente sul suo client, che vi abbiamo svelato a questo indirizzo. Continuate a seguire Tom’s Hardware per non perdervi nessuna novità e nessun aggiornamento dal mondo dei videogiochi.