Giochi gratis PC: ecco i 5 nuovi titoli Prime Gaming di maggio

In attesa di poter riscattare il nuovo titolo gratuito offerto dall’Epic Games Store, qualche istante fa sono stati annunciati i cinque nuovi giochi gratis che verranno regalati a maggio con il servizio Prime Gaming. Come al solito, chiunque abbia sottoscritto un abbonamento ad Amazon Prime ha la possibilità di recarsi su Twitch e aggiungere completamente a costo zero 5 nuovi giochi ogni mese. Scopriamo insieme cosa potrete riscattare a maggio 2021.

Tutti i e cinque i nuovi giochi gratis proposti dall’offerta Prime Gaming diventeranno riscattabili a partire dal prossimo 3 maggio. Tra questa cinquina di titoli troviamo Villa Gorilla, un simpatico open world a tema flipper. Il secondo gioco che sarà riscattabile sarà Yoku’s Island Express, un platform coloratissimo che vi farà viaggiare da isola in isola alla scoperta di un curioso arcipelago.

Come terzo titolo troveremo Healer’s Quest, un gioco di ruolo tutto incentrato sulla comicità in cui vestirete i panni di un guaritore all’interno di un particolarissimo party da curare. Il quarto ed il quinto titolo invece sono rispettivamente: The Blind Prophet, un’avventura punta e clicca dal mood cyberpunk e infine A Blind Legend, un particolarissimo titolo d’azione in cui saranno i suoni a guidare costantemente il giocatore.

Come ogni mese, inoltre, le offerte gratuite proposte con il servizi Prime Gaming non si fermano ai giochi gratis. Anche a maggio gli appassionati potranno riscattare tutta una serie di bonus esclusivi per i titoli del momento, come per esempio: i giocatori di Rainbow Six Siege e League of Legends riceveranno a maggio una serie di boost non da poco.